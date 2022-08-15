MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli'de üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Genel 15.08.2022, 17:17
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.
Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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