MSB: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Genel 19.08.2022, 11:18 19.08.2022, 11:39
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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