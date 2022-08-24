MSB: 1 PKK'lı daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim oldu.
Genel 24.08.2022, 15:01
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlı operasyonlar sonrasında PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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