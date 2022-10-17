Motosikletli ile birlikte köprülü kavşaktan düşen sürücü ağır yaralandı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde köprülü kavşaktan düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Genel 17.10.2022, 07:02 17.10.2022, 07:55
Nilüfer ilçesinde, 18 yaşındaki Gökhan Bulut idaresindeki motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulup yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşen Bulut, bariyer ile ağaç arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan genç, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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