Mizalle yeni şubesiyle Akhisar Novada AVM'de
Hızla mağazalaşmaya devam eden Mizalle ailesi büyüyor. Ölçülü giyimin lider markası Mizalle, son olarak Akhisar Novada AVM’ de kapılarını açtı.
Genel 25.12.2021, 17:45
Mizalle markasının Akhisar Novada AVM’de yer alan mağazası açıldı. Kadınların A’dan Z’ye ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkan Mizalle, e-ticaret alanında ulaşılabilir lüks felsefesini artık artan mağazalarıyla da sürdürüyor.
Mizalle, mağazalaşma sürecinde bu kez Ege’ye uzanıyor ve Akhisar’da modaseverlerin ihtiyacına cevap veriyor. Mizalle, hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı güçlü, kadına yönelik koleksiyonuyla dikkatleri üzerinde tutmayı başarıyor. Doğallık, hafiflik, şıklık, detaylardaki kumaş kalitesi ve farklılaşan tasarım izleri ise her parçada hissediliyor.
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