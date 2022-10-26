Mizalle yeni mağazasını Batmanpark AVM’de açtı

Mizalle Diyarbakır’da gördüğü yoğun ilginin ardından ikinci Güney Doğu Anadolu mağazasını Batman’da açıyor.

Kadın giyim modasına yön veren tasarım çizgisini yeni müşterilerle buluşturmanın heyecanını yaşayan Mizalle, yeni sezon tasarımlarını ve zamansız parçalarını Batmanpark AVM’de ki mağazasında sergilemeye hazırlanıyor.

Mizalle tasarımlarını yakından incelemek ve denemek için en yakın Mizalle mağazasına davetlisiniz.