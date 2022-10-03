Mizalle, yeni mağazasını Ankamall AVM'de açıyor

Kadın giyim sektöründe başarı hikayesi yazmaya devam eden Mizalle, başkentteki mağaza ağını güçlendiriyor.

Ankara'daki ilk mağazasını büyük bir heyecanla açan Mizalle, şimdi Ankamall AVM'deki yeni mağazası ile Ankaralı müşterilerine temas etmeye devam ediyor.

Mizalle'in modern ve şık tasarımları Ankara'da ziyaretçilerini bekliyor.

Ankamall AVM'deki yeni Mizalle mağazasını ziyaret ederek, yeni sezon koleksiyonunu yakından inceleyebilir ve özgün tasarımları yerinde keşfedebilirsiniz.