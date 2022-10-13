Mizalle yeni mağazası ile Pendik Zeruj Port AVM’de!
Ölçülü giyimin lider markası Mizalle, yeni mağazasıyla Pendik Zeruj Port AVM'de hizmet vermeye başladı.
Genel 13.10.2022, 12:48
Kadın giyim sektöründe hızla büyüyen Mizalle, yeni mağazalarıyla artık Türkiye'nin her noktasında modaseverlerin beğenisine sunuluyor. Dün itibariyle Mizalle yeni mağazasıyla Pendik Zeruj Port AVM'de yerini aldı.
İstanbul’daki mağaza ağını güçlendirmeye devam eden Mizalle, Pendik Zeruj Port AVM’de yeni mağazasını açtı. İşte detaylar…
Kadın giyim modasına yön veren tasarım çizgisini yeni müşterilerle buluşturmanın heyecanını yaşayan Mizalle, yeni sezon tasarımlarını ve zamansız parçalarını Zeruj Port AVM’deki mağazasında sergiliyor. Mizalle tasarımlarını yakından incelemek ve denemek için mağazamıza davetlisiniz.
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