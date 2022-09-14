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Mizalle yeni mağazası ile Konya Novaland AVM'de!

Her geçen gün mağaza zincirine bir yenisini ekleyen Mizalle, Konya Novaland AVM'de yerini aldı.

Genel 14.09.2022, 16:25
Mizalle yeni mağazası ile Konya Novaland AVM'de!

Şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarıyla beğenilen Mizalle, Konya Novaland AVM'de müşterilerine hizmet verecek.

Kadın giyim sektöründe yenilikçi ve özgün çizgisiyle farklılaşan Mizalle markası, şimdi Konya Novaland AVM'de müşterileriyle buluşuyor. 

Mizalle tasarımlarını mağazada deneyimlemek için ziyaret edebilirsiniz.

#Novaland AVM #Mizalle #kadın giyim
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