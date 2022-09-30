Mizalle yeni mağazası ile Kayseri Tuna AVM'de!

Türkiye'nin her noktasında büyüyen Mizalle, yeni mağazaları ile yeni şehirlerde müşterilerine hizmet vermeye hız kesmeden devam ediyor.

Mizalle'in modern ve şık tasarımları şimdi Kayseri'ye taşınıyor. Kayseri Tuna AVM'de açılan yeni Mizalle mağazasını ziyaret ederek, yeni sezon koleksiyonunu yakından inceleyebilir ve özgün tasarımları yerinde keşfedebilirsiniz.

Kayseri'deki ilk mağazasını açan Mizalle, Tuna AVM'de müşterilerini ağırlayacak. Modern ve özgün tasarımları incelemek için yeni mağazasına bekliyoruz.