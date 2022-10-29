Mizalle yeni mağazası ile Kastamall AVM'de!
Modern duruşun özgün tasarım detaylarıyla buluştuğu Mizalle koleksiyonu şimdi Kastamonu'da hizmete açıldı.
Genel 29.10.2022, 13:31 29.10.2022, 16:11
Mağaza ağını güçlendirmeye devam eden Mizalle, şimdi Kastamonu’nda kapılarını açtı. Kadın giyim modasına yön veren tasarım çizgisini yeni müşterilerle buluşturmanın heyecanını yaşayan Mizalle, yeni sezon tasarımlarını ve zamansız parçalarını Kastamall AVM’deki mağazasında sergilemeye başladı.
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