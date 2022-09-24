Mizalle yeni mağazası ile Bursa Anatolium AVM'de!

Modern ve özgün tasarımlarını müşterileriyle buluşturmaya devam eden Mizalle, Bursa Anatolium AVM'deki yeni mağazasında müşterilerini ağırlamaya başladı.

Sanal ve fiziki mağazalarda deneyimli kadrosu ve yenilikçi yapısı ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi, ölçülü giyimde modern çizgilerin ve şıklığın temsilcisi olmayı hedefleyen Mizalle, Bursa Anatolium AVM'de modaseverlerin ihtiyaçlarına cevap verecek.

Satış noktalarını hızla artıran Mizalle'in başarısı, yeni mağazalar ile devam edecek.

Mizalle'in yeni sezon tasarımlarını yakından keşfetmek için Bursa Anatolium AVM'de mağazayı ziyaret edebilirsiniz.