Mizalle yeni mağazası ile Ankara Acity AVM'de
Her geçen gün mağaza zincirine bir yenisini ekleyen Mizalle, yeni mağazasını Ankara Acity AVM'de açtı.
Genel 18.09.2022, 13:31 18.09.2022, 13:41
Şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarıyla beğenilen Mizalle, Ankara'daki Ankara Acity AVM'de açıldı.
Ankara Acity'deki mağaza Mizalle'nin Ankara'daki ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.
Kadın giyimde modern ve özgün çizgisi ile fark oluşturan Mizalle'in tasarımlarını keşfetmek ve deneyimlemek için mağazaları ziyaret edebilirsiniz.
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Konyaspor
|7
|14
|5. Başakşehir
|5
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Antalyaspor
|7
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Sivasspor
|6
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Tuzlaspor
|6
|10
|7. Sakaryaspor
|5
|9
|8. Adanaspor
|6
|7
|9. Pendikspor
|6
|8
|10. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|11. Rizespor
|5
|6
|12. Samsunspor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|5
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1