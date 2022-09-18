Mizalle yeni mağazası ile Ankara Acity AVM'de

Şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarıyla beğenilen Mizalle, Ankara'daki Ankara Acity AVM'de açıldı.

Ankara Acity'deki mağaza Mizalle'nin Ankara'daki ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.

Kadın giyimde modern ve özgün çizgisi ile fark oluşturan Mizalle'in tasarımlarını keşfetmek ve deneyimlemek için mağazaları ziyaret edebilirsiniz.