Mizalle gelecek sezonun tanıtımı için iş ortaklarıyla bir araya geldi

Mizalle iş ortaklarının katıldığı toplantı Mizalle Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Eymen Saraç’ın konuşmasıyla başladı. Toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı. Koleksiyon sunumu gerçekleşti ve koleksiyona ait parçalar incelendi.

“Zorlu şartlar altında mücadele ediyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Eymen Saraç, tekstil dünyasına dair gelişmelere değindi.

“2018 yılında e-ticaretle başlayan maceramız şuan bambaşka bir boyut kazandı. Mağazalaşmam yolunda hızla ilerliyoruz. Sizler bizim yatırımcılarımızsınız, ortağımızsınız. İş öğretenimizsiniz aynı zamanda iş öğrettiklerimizsiniz. Sizlerle çalışmaktan dolayı çok memnunuz. Zorlu şartlar altında mücadele ediyoruz. Birin dört olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu şartlara aldanmadık. Hem ülkemize güveniyoruz hem yatırımımıza güveniyoruz. Hem de markamıza güveniyoruz. Onun için yatırımımıza devam ediyoruz.” dedi.

“Uzun süre giyilebilirlik iddiası stilleri alışılagelmiş kış trendlerinden kurtarıyor”

Koleksiyon hakkında detayları markanın tasarımcısı Leyla Çam, anlattı. Gelecek sezon kalıplar, renklerden bahseden Çam, “Koleksiyonu, “Woman ve Youth” olarak çalışıyoruz. Kış sezonunda “Woman” için yeni temamız “ Rythm” olarak belirledik. Bu sezon Mizalle kadın koleksiyonunda seni konfor ve zerafeti birleştiren çok yönlü milenyuma girişten esinlenen eğlenceli kombinlenebilen parçalar bekliyor. Zamansız klasikler, cesur parlakların karışımı ilham verici stil oluşturmana imkan sağlıyor.

Yeni Mizalle kadın kış koleksiyonu büyüleyici renk ve stilleriyle hayat ritmine sana çeşitliliğiyle eşlik ediyor. Mevsimler arası çekiciliği ve kalıcılığı olan kalıplar ve renkler ile uzun süre giyilebilirlik iddiası stilleri alışılagelmiş kış trendlerinden kurtarıyor. Günlük hayatın içinde kendi çizgi romanının baş kahramanı olan Mizalle kadını ritmine koleksiyonda adeta yazın devamı olan enerjik renklerle güçlü siyahlardan alıyor. Burada kış koleksiyonunda farklılıklarımızdan biri yazın devamı olan çok canlı parlak renkler ve bunu diğer markalarda çok görmeyeceğimizi düşünüyoruz. Bize özel bir koleksiyon olduğunu cesurca canlı renkler ile o sınırları ve çizgileri koleksiyonumuzda kullandık. Parlak kırmızılar iddialı fuşyalar, canlı yeşiller buna eşlik ediyor. Modern tunikler, parlak satenler ve yeni yorumlanan ceketler ve tulumlar trendi yükselmeye devam eden deriler çok yönlü kullanılan takımlar ve liderlik eden tek parçalar koleksiyonda öne çıkanlarda.” diye konuştu.