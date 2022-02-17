Mithat Demokan hayatını kaybetti

Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan 95 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Marmaris Belediyesi verdi.

Marmaris Belediyesi sosyal medyadan acı haberi şu sözlerle duyurdu:

Belediyemizin huzurevi sakinlerinden emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Mithat Demokan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 96 yaşında hayata veda eden Mithat amcamızı Atatürk sevgisi, Cumhuriyet sevdası, değerli nasihatleri ve kahkahasıyla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun.

Demokan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Armutalan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilecek.

1926 doğumlu Demokan'ın 2009'dan beri Marmaris Belediyesi Huzurevinde kaldığı bildirildi.