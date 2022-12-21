MİT ve emniyetten ortak operasyon! Sözde sahil tabur komutanı yakalandı
MİT ve emniyetin ortak yürüttüğü başarılı operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'lı terörist Ali ve beraberindeki 7 örgüt mensubunun Hatay'da örgüte ait farklı evlerde ikamet ettikleri tespit edildi.
MİT'in istihbari ve operasyonel desteğiyle terörle mücadele birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Ahmed A.K. Ali'nin yanı sıra 7 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.
Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemesi ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.
Zanlıların, DEAŞ elebaşı Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettiği ve Türk bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller de tespit edildi.
DEAŞ'lı teröristlerin sorgularında temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları yönünde talimat aldığını itiraf ettiği belirtildi.
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