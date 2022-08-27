MİT'ten nokta operasyon: 2 terörist öldürüldü
MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist öldürüldü.
Genel 27.08.2022, 17:28
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teröristlere yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye-Asos bölgesinde başarılı bir operasyon yapıldı.
Operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, İran uyruklu Rêzan Baran kod adlı Mervan Misto ve Bawe Sur kod adlı Huseyin Resûli Kizilbaş olduğu tespit edildi.
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