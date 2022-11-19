MİT'ten DEAŞ'a operasyon: 11 kişi yakalandı

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ unsurları tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları neticesinde tespit edildi.

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar neticesinde 11 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarda, teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde olduğu anlaşılan 4350 adet elektrikli fünye, 986 adet programlanabilir entegre cihazı, 665 adet devre kartı, Voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED’ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.