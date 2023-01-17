Milli Savunma Bakanı Akar Prag'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin ardından Çekya'nın başkenti Prag'a geçti.

Bakan Akar, Prag’da askeri törenle karşılandı. Bakan Akar’ı Vaclav Havel Havalimanı’nda Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Blazkovec, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer yetkililer karşıladı.

Büyükelçilik Rezidansı’na geçen Bakan Akar, Büyükelçi Bağış tarafından onuruna verilen resepsiyonda Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüşmüştü

Bakan Akar, dün İngiltere’de, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ni ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’na geçti.

Burada İngiliz mevkidaşı Wallace tarafından kapıda karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Akar ve Wallace bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.