Milli Piyango’da bilet satışı dibe vurdu: 'Demirören topluluğuna güven yok'

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, "Bilet alma dibe vurdu. Sisal A.Ş.’ye hiçbir güven yok. Demirören şirketler topluluğuna güven yok” dedi.

Milli Piyango İdaresi’ne bağlı şans oyunlarının Demirören Holding ve İtalyan Sisal ortaklığındaki Sisal Şans’a devrinin ardından, bayilerinin bilet satışlarından aldığı pay düşürülmüştü. Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, bilet bayii komisyonunun yüzde 9,75’ten yüzde 4,25’e, sayısal bayii komisyonun da yüzde 7’den yüzde 3,75’e düşmesinin ardından Türkiye genelinde 8 bin olan bayi sayısının bine düştüğünü anımsatarak, yılbaşı çekilişinde bu bin bayiden sadece 460’nın bilet satışı yaptığını açıkladı.

Poyraz, şunları söyledi:

“Milli Piyango İdaresi’ndeyken büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Çıktı, çıkmadı. Talihli Almanya’dan geldi. İçeride kaldı aslında. Milli Piyango İdaresi’ndeyken o dönemde. Çıkın bir açıklama yapın. Bilet satıldı mı gerçekten, talihlide mi kaldı? Doğru dürüst bir açıklama yapmadılar. O, zaman aşımından dolayı Milli Piyango İdaresi’nde kalmıştı. Bu sene aynı durum. Bakıyorsunuz, çekiliş yapıyor. Bu yılbaşında 120 milyon büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Biri İzmir’de satılmış, üçü içeride kalmış. Biz diyoruz ki ikramiye bir sonraki çekilişlere devredilebilir.”

Yurttaşların çıkan ikramiyeyi almakta bile sorun yaşadığını belirten Poyraz, şöyle konuştu:

“Bilet alma dibe vurdu. Sisal A.Ş.’ye hiçbir güven yok. Demirören şirketler topluluğuna güven yok. Bir taraftan ‘Yazılımı İtalyanlar yaptı’ diyorlar. İyi de şimdi Türkiye’de hiç mi yazılımı yapacak bilgi, birikim, teknoloji yok. Var. Yazılımda sıkıntı var. Bilet almış vatandaş bayiye geliyor, diyor ki ‘Okuttur da benim biletimi al’. Eskiden bayi alıyordu, veriyordu. Şimdi sistem merkezi düzeyde. Bayi okutmadan ödeme yapamıyor. Böyle olunca müşteri ile bizim piyangocu arkadaşımız karşı karşıya geliyor. Bilet almışsınız, ikramiye isabet etmiş. Bayiye geliyorsunuz, bayi onu okutmadan alamıyor. Çünkü onun hesabına geçiyor o para. Okutamadığı için hesabına geçmemiş oluyor ya cebinden ödemiş olacak. Yazılımdan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi gerekiyor.”Kâr marjlarının yüzde 10’a yükseltilmesini talep eden Poyraz, yılbaşında sadece 460 bayinin satış yaptığını söyledi. Bayilerin düşük kâr marjı nedeniyle artık bilet satışına çıkmadığını kaydeden Poyraz, pandemiden kaynaklı sıkıntılar ve girdi maliyetlerine gelen zamlara da dikkat çekerek, “Hangi vicdan kabul eder 9,75’ten 4,25’e düşmesini. Bu kadar zam, pandemiden gelen sıkıntı varken esnaf sıkıntıyı çekiyor. Bir de üstelik bayinin oranını düşürüyorsun, vicdan mı bu?” diye konuştu.