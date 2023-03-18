Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında” dedi.

Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında bulundu.

MMU'nun pist başında yer aldığı bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımında Demir, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." ifadesini kullandı.

Milli Muharip Uçak yarın hangardan çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMU, yarın motor çalıştırarak hangardan çıkacak.

MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.

Türkiye, projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek.

Türkiye'nin havadaki gücü: Milli Muharip Uçak

Tamamen dünya standartlarında üretimin ön planda tutulduğu Milli Muharip Uçak Projesi'nin ilk prototipinde yaklaşık 6 bin 500 yapısal parça ve 30 alt sistemin yer alması hedefleniyor. Projenin fazlar halinde geliştirilmesi ve daha sonraki prototip ve seri üretim aşamalarında alt sistemlerin artırılması öngörülüyor.

Milli Muharip Uçak piste çıktı

Bir sonraki aşamada kullanılacak olan Yıldırım Test Tesisi'nin kurulum faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığı projede, Demir Kuş (Iron Bird) ve sistem entegrasyon laboratuvarlarının kurulum faaliyetleri de başladı.

2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesi'nde yeni aşamaların (detay tasarım ve kalifikasyon fazı) başlatılması planlanıyor. Bu süreçte ilk uçuşun gerçekleştirilmesi, geliştirme test uçakları ve tam boy yapısal test uçaklarının üretilmesi hedefleniyor.