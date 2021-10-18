Milli Eğitim Bakanı vekilleri ve MKYK üyelerini bilgilendirecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vekiller ve MKYK üyelerine sunum yaparak eğitimle ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verecek.
AK Parti'de bakanlar tarafından yapılan bilgilendirme toplantıları Meclis'in açılmasıyla beraber yeniden başlıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında Çarşamba günü AK Parti Genel Merkezinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.
AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile sürecek. Bakan Özer yapacağı sunumda, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar okullarda kaç vakanın olduğu, kaç okulun ya da sınıfın kapatıldığını ve öğretmenlerin son durumuyla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek olan Bakan Özer, önümüzdeki dönemde eğitimde atılacak adımları da değerlendirecek.
Toplantının sonunda Bakan Özer, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin sorularını cevaplayacak. Milletvekilleri bölgelerinde karşılaştıkları durumlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer ile konuşma fırsatı bulacak.
Kaynak : Türkiye
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