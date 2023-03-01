Milletvekili, depremzedenin evine ayakkabısıyla girdi
Depremzedenin evine ayakkabısıyla giren milletvekili tepki çekti.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, depremzedenin evine ayakkabısıyla girince tepki çekti.
Hatay'da Edirne'nin Karaağaç ilçesine gelen afetzede aileyi ziyaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, eve ayakkabılarıyla girince tepkilerin odağı haline geldi.
Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'dan Karaağaç'a gelen depremzede bir aileyi evinde ziyaret etti.
Yüceer'in şahsi sosyal medya hesabından da paylaştığı ziyarette, depremzede ailenin evine ayakkabılarını çıkarmadan girdiği fotoğraflara yansıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda Yüceer'in haricinde evde ayakkabı ile oturanın olmadığı görüldü.
Bu nedenle vekilin depremzedelerin evine ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
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