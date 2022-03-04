Midesinden 542 gram eroin çıktı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, midesinden 542 gram eroin çıkan şüpheli gözaltına aldı.
Genel 04.03.2022, 17:12
Bolu'da midesinden 542 gram eroin çıkan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine kontrol noktasında durdurdu.
Otobüste bulunan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlenen Şefik B'nin (41) karın bölgesinde şişlik olduğunu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi hastaneye götürdü.
Şefik B'nin çekilen röntgen filminde midesinde çok sayıda kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin midesindeki 48 kapsül halindeki 542 gram eroini doğal yollarla çıkarması sağlandı.
Ayrıca Şefik B. ile yolculuk yapan şüpheli Aykut T. de gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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