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Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan zanlılara hapis istemi

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında 64 kapsülde 523,98 gram eroin ve 265,69 gram metamfetamin bulunan İran uyruklu 3 sanık hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Genel 12.04.2022, 14:42
Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan zanlılara hapis istemi

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında 64 kapsülde 523,98 gram eroin ve 265,69 gram metamfetamin taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan İran uyruklu 3 sanık hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Azım Salımı Ghouzıvand, Shamsaddın Eısazadeh ve Yağhoup Youneszadeh Bavanı hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 27 Kasım 2021'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şehirlerarası otobüs terminali içerisi ve dış kısmında uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı anımsatıldı.

Bir otobüsten inen sanıkların hızlı ve tedirgin şekilde uzaklaştıkları ve otogar içerisinde anlamsız şekilde dolaştıklarının görülmesi üzerine kimlik kontrolü yapıldığı kaydedilen iddianamede, fiziki görüntüleri ve yapılan mülakatlarda çelişkili cevaplar vermeleri sebebiyle sindirim sistemleri içerisinde uyuşturucu olabileceği değerlendirildiğinden gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

İç beden muayenesi kararına istinaden Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede sanıkların mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, ele geçirilen maddelerin uyuşturucu olduğunu bilmediklerini ve üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmese de yolcu otobüsünden inerek hızlı ve tedirgin bir şekilde uzaklaşan Ghouzıvand'ın bağırsaklarında 2 kapsül 75,83 gram metamfetamin, şüpheli Bavanı'nın midesinde 39 kapsülde 351,18 gram eroin ile 3 kapsülde 115,5 gram metamfetamin ve şüpheli Eısazadeh'ın midesinden 18 kapsülde 172,8 gram eroin ile 2 kapsülde 74,36 gram metamfetamin ele geçirilmiştir."

Uyuşturucunun vasıf ve mahiyeti, ele geçiriliş şekli, ele geçirildiği yerde saklanma, paketlenme tarzı ve paketleniş tarzının uyuşturucuyu kullanmak amacıyla bulundurduğunu göstermediğinin, uyuşturucunun kişisel kullanım miktarının çok üzerinde olduğunun belirlendiğine işaret edilen iddianamede, "Şüphelilerin İran'da ikamet etmelerine rağmen Van'dan Diyarbakır'a gelen otobüste yakalanmış olması, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde ele geçirilen kişisel kullanım miktarı üzerindeki uyuşturucunun bu özelliklerini bilerek ticari amaçla bulundurmak ve Diyarbakır'a nakletmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işlediği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, sanıkların ifadelerinde, güvenlik güçleri tarafından hastaneye götürülerek uyuşturucunun iç organlarından çıkartıldığını ve Türkiye'ye uyuşturucuyu soktukları için pişman olduklarını söylediği belirtildi.

Tutuklu 3 sanık hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

#zehir tacirleri #diyarbakır
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