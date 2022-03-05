Meyve suyu kutusunun içinden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, meyve suyu kutusuna gizlenmiş 183 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobildeki Ş.E. ve R.A. gözaltına alındı.