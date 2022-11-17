Metrobüs belediyenin bahçe duvarına çarpıp asılı kaldı
Kadıköy'de, çarptığı belediyenin bahçe duvarında asılı kalan metrobüs kazasında iki kişi yaralandı.
Genel 17.11.2022, 15:06
Söğütlüçeşme Durağı'ndan çıkarak Hasanpaşa'daki garaja gitmek üzere Kurbağalı Dere Caddesi'ne çıkan 34 FF 198 plakalı yolcusuz metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına vurdu.
Ağaçlara da çarparak durabilen metrobüsün ön kısmı, bahçe duvarının üzerinde asılı kaldı.
Kazada sürücünün yanı sıra kaldırımda yürürken kaçmak isterken yere düşen bir yaya hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddedeki trafiği tek şeritten sağlıyor.
Duvarda asılı kalan metrobüsün kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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