Metro İstanbul'da bazı seferler iptal edildi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

METRODA ARIZA

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.