banner38

Metro İstanbul'da bazı seferler iptal edildi

Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Genel 15.08.2022, 12:06
Metro İstanbul'da bazı seferler iptal edildi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

METRODA ARIZA

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.

#Metro İstanbul #metro #sefer
Yorumlar (0)
banner35
24
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Alanyaspor 2 4
4. Beşiktaş 2 4
5. Gaziantep FK 2 4
6. Başakşehir 1 3
7. Giresunspor 2 3
8. Antalyaspor 2 3
9. Galatasaray 2 3
10. Kayserispor 2 3
11. Fenerbahçe 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Keçiörengücü 1 1
9. Rizespor 1 1
10. Adanaspor 0 0
11. Bandırmaspor 0 0
12. Erzurumspor 0 0
13. Pendikspor 0 0
14. Tuzlaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Fulham 2 2
13. Liverpool 1 1
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Southampton 2 1
17. Everton 2 0
18. Crystal Palace 1 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Real Madrid 1 3
4. Real Sociedad 1 3
5. Valencia 1 3
6. Celta Vigo 1 1
7. Espanyol 1 1
8. Barcelona 1 1
9. Rayo Vallecano 1 1
10. Athletic Bilbao 0 0
11. Atletico Madrid 0 0
12. Elche 0 0
13. Getafe 0 0
14. Mallorca 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Almeria 1 0
17. Sevilla 1 0
18. Cadiz 1 0
19. Girona 1 0
20. Real Valladolid 1 0
banner23