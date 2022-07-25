Metin Sefa hayatını kaybetti
Edebiyat dünyasında Metin Sefa olarak tanınan 57 yaşındaki şair Metin Usta beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Genel 25.07.2022, 15:43
Şair Metin Usta, 57 yaşında beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi.
2021 yılında Hürriyet gazetesinden emekli olan Metin Usta, memleketi olan Edirne’nin Yolageldi köyüne yerleşmişti. Geçen hafta evinde beyin kanaması geçiren Usta, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Metin Usta önceki gün köyünde düzenlenen törenle babasının yanına defnedildi.
Metin Usta, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken gazeteciliğe başladı. Dünya, Cumhuriyet, Radikal ve son olarak Hürriyet gazetesinde düzeltmenlik yaptı. Yazdığı şiirlerini, Söz Boğumu ile Ay ve İstiridye isimli şiir kitaplarında topladı. Kitap eklerinde röportajları ve şiirleri yayınladı.
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