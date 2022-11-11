banner38

Metin İyidil'e verilen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sanıkları eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil ile eski EDOK Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit'in yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Genel 11.11.2022, 17:30
Metin İyidil'e verilen ceza belli oldu

Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklardan İyidil salonda hazır bulunurken, Koçyiğit ise bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini alacağını açıkladı.

Söz verilen sanık İyidil, 6 yılı aşkın sürerdir tutuklu yargılandığını belirterek, mahkemeden adil ve vicdani bir karar vermesini talep etti. İyidil, hakkındaki suçlamaların hukuki bir temele dayanmadığını savunarak, "44 yıldır şerefle taşıdığım üniformama halel getirecek hiçbir davranışım olmamıştır. Sorumluluk duygusu ölümden ağır bir duygudur. O gece sorumluluk alanımda darbecilere karşı ilk emri veren benim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Koçyiğit de yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek, beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İyidil'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Koçyiğit'i aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Davanın geçmişi

Darbe girişiminden sonra İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, eski EDOK Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu, eski Muharebe Geliştirme Başkanı Tuğgeneral Mehmet Topçu ve Binbaşı Ersal Duman hakkında dava açıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Nisan 2018'deki karar duruşmasında, sanıklar İyidil, Koçyiğit ve Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Barutcu, Topçu ve Duman ise atılı suçlardan beraat etti.

Kanun yolu incelemesi yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in beraatine karar verdi. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri ise hukuka uygun buldu.

Tahliye edilen İyidil, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar verilmesi nedeniyle İyidil hakkındaki beraat kararını kaldırdı.

Kararda ayrıca İyidil'in eylemlerinin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçuna yardım" kapsamında olduğu ifade edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararı da bozan daire, diğer 3 sanık yönünden kararları onadı.

Bunun üzerine İyidil, Koçyiğit ve Barutcu, yeniden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Bozma kararının ardından dosyayı 2 Şubat 2021'de ikinci kez karara bağlayan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez 3 sanığı, aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Bu kararı da temyiz eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan sanık Barutcu'ya verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Daire, İyidil ve Koçyiğit'e alt sınırdan ceza verildiği gerekçesiyle dosyayı ikinci kez bozarak, iki sanık yönünden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

#metin iyidil #dava
Yorumlar (0)
banner35
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23