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Metin Aytekin hayatını kaybetti

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin, Ankara'da ebediyete uğurlandı.

Genel 03.11.2022, 16:08
Metin Aytekin hayatını kaybetti

Aytekin için Karayolları Genel Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Aytekin'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Acımız büyük, çok değerli bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz." dedi.

Metin Aytekin'i 2020 Ağustos'ta Giresun'daki sel felaketinde tanıdığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Orada çamurlu yollarda yürürken onunla tanışmıştık. O zaman daire başkanıydı, sonra genel müdür yardımcımız oldu. Vatanını, milletini seven, vatanının ve milletinin menfaatleri için çabalayan, didinen bir arkadaşımızdı. Üzüntümüz büyük. Ailesine sabırlar diliyorum. Biz onun yokluğunu kapatamayız ama her zaman Bakanlığımız ve Karayolları camiası, ailesinin ve bütün yakınlarının arkasındayız. Onu hiç unutmasınlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da Aytekin'in 1985'te KGM'de göreve başladığını, ülkenin birçok yerinde görev yaptığını söyledi.

Aytekin'in çeşitli kademelerde görev aldığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Metin Aytekin, bölge müdür yardımcılığı ve Genel Müdürlüğümüzde şube müdürlüğü, 2019'da daire başkanlığı görevi yapmış. 2020'den bugüne kadar da genel müdür yardımcılığı yaptı. Kendisi yol ve dava arkadaşlarımızdan sadece bir çalışma ve mesai arkadaşım değildi. Kardeşimdi, uzun zaman yol arkadaşlığı ve kader birliği yaptık. Metin Bey'in iki tane özeli vardı, biri ailesi biri de işiydi. Bunun haricinde Metin Bey'in hiçbir meşgalesini ben bilmem. Allah rızası için bu memlekete ve teşkilata hizmet etmiştir. Allah için kendisinden razıyız, dua ediyoruz. Allah, annesine, ailesi ve teşkilatımıza sabır versin. Kendisine rahmet diliyorum."

Aytekin'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#Metin Aytekin #Karayolları Genel Müdür Yardımcısı
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