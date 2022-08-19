Meteorolojiden uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji 19 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il uyardı, 19 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası belli oldu. Yurdun büyük bölümü mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarla boğuşurken, bir kesimi ise sağanak ile rahatlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Kütahya ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 35, Az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kaynak: Türkiye