Meteorolojiden uyarı: Daha sıcak olacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
Genel 25.07.2022, 19:04
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Kaynak: ASpor
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