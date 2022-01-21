Meteorolojiden üç il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Afyonkarahisar ve Isparta geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.