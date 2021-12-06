Meteorolojiden üç bölgeye fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yarın fırtına bekleniyor.
Genel 06.12.2021, 17:42 06.12.2021, 17:50
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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