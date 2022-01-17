Meteorolojiden üç bölge için 'zirai don' uyarısı

Meteorolojik tahmine göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde bugün akşamdan itibaren 23 Ocak Pazar gününe kadar gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.