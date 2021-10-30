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Meteorolojiden o iller için kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan son açıklamalara göre, Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağacak.

Genel 30.10.2021, 10:13 30.10.2021, 10:35
Meteorolojiden o iller için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİS UYARISI GELDİ

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'da görülecek olan sağanak yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..

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#Meteoroloji #hava durumu
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