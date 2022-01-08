Meteorolojiden o il için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla kıyılarında rüzgarın güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini açıkladı.
Genel 08.01.2022, 14:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabahtan itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
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