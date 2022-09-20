Meteorolojiden o bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına hakim olacak.
Genel 20.09.2022, 13:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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