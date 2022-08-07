Meteorolojiden Marmara Denizi için uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına hakim olacak.
Genel 07.08.2022, 16:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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