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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için uyarı

Afrika üzerinden beklenen toz taşınımının yarın başlayıp pazartesi sabahına kadar devam edecek.

Genel 16.04.2022, 14:11 16.04.2022, 14:29
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için uyarı

Marmara Bölgesi'nde yarın Afrika üzerinden toz taşınımı olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede 17 Nisan pazar günü Afrika üzerinden öngörülen toz taşınımının pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Taşınımın meydana getireceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA
#toz taşınımı #Marmara Bölgesi
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