Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, oluşabilecek olumsuzlara karşı vatandaşları uyardı.
Genel 31.01.2022, 18:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra bu illerin geneli ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Gökçeada'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kıyı Ege'de, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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