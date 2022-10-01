Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve iç kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Genel 01.10.2022, 23:15
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
İç kesimlerde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla nedeniyle ulaşımda aksamalarla, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: AA
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