Meteorolojiden iki il için uyarı
Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Genel 21.08.2022, 19:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını,yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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