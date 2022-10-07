Meteorolojiden iki bölgeye uyarı!
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın için şiddetli yağış hakim olacak.
Genel 07.10.2022, 16:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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|5. Trabzonspor
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|7. Fenerbahçe
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|8
|12
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|11. Alanyaspor
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|9
|12. Giresunspor
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|8
|13. İstanbulspor
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|8
|14. Karagümrük
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|18. Hatayspor
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|4
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|14
|3. Sakaryaspor
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|12
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|11
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|11
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|9
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|7
|8
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|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
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|6
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|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
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|12
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|8
|11
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|8
|11
|9. Liverpool
|7
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|10
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|9
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|8
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|7
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|8
|7
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|6
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|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
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|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
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|13
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|12
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|7
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|10
|12. Mallorca
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|8
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|7
|14. Getafe
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|7
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|7
|16. Espanyol
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|5
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|5
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|4
|19. Cadiz
|7
|4
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|1