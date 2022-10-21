Meteorolojiden iki bölge için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri'nde kuvvetli yağış hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının öngörüldüğü bildirildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Kars'ın güneyi, Bingöl'ün güneydoğusu, Hakkari'nin batısı ile Van'ın kuzey ve batısında yarın beklenen yağmur ve sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|O
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|9
|18
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|8
|15
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|9
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|8
|13
|8. Samsunspor
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|9
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|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
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|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
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|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
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|19
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|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
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|15
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|11
|14
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|10
|13
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|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
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|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
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|11
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|8
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|11
|6
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|O
|P
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|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
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|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
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|10
|15
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|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
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