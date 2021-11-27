Meteorolojiden iki bölge için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin verilerine göre, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar hakim olacak.
Genel 27.11.2021, 08:54 27.11.2021, 09:13
Merkezden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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