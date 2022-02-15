Meteorolojiden iki bölge için buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11