Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda zamanla batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.