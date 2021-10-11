Meteorolojiden çarşamba günü için uyarı

Hava durumu ile ilgili Meteorolojiden son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre yeni haftayla birlikte Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının salı günü batı kesimlerde, çarşamba gününden itibaren ise ülke genelinde azalması bekleniyor. İşte 11 Ekim (bugün) il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı hava salı ve çarşamba günü iç kesimlerde de etkili olacak ancak hafta genelinde Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yağış beklenmiyor. 3 büyükşehirde de hava sıcaklığında düşüş yaşanacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Meteorolojinin yayınladığı son rapora göre çarşamba günü hava sıcaklıklarında 3 ila 6 derece düşüş olacak.

Kaynak: Mynet